Grillgutscheine in Hof erhalten: Das sind die Gewinner

Alles ist in diesem Jahr etwas anders, Veranstaltungen fallen aus oder finden etwas anders statt. So auch der Pegnitzer Bratwurstgipfel. Als Alternative hat die Stadt Hof Ende Juli die Hofer Bratwurstkette ins Leben gerufen. In diesem Rahmen hat es auch ein Gewinnspiel gegeben. Die Gewinner davon haben jetzt ihre Grillpaket-Gutscheine im Wert von 50 Euro bekommen. Ein Bild von den Gewinnern, findet ihr auf unserer Website.

Bild:

Zweite Bürgermeisterin Angela Bier (links) und die Vertreter der Metzgereien überreichen den Gewinnerinnen und Gewinnern Gutscheine im Wert von je 50,00 Euro.