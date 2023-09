Grill die Politiker: Landtagskandidaten grillen für Jugendliche in Hof

In nicht mal mehr vier Wochen ist Landtagswahl. Für viele ist es auch das erste Mal, dass sie überhaupt wählen dürfen. Der Stadt- und Kreisjugendring Hof will jungen Wählern heute die Möglichkeit geben, den Kandidaten zu sagen, was sie bewegt. Im Jugendverbändehaus am Bahnhof Neuhof in Hof findet am späten Nachmittag daher die Aktion „Grill die Politiker – gib deinen Senf dazu!“ statt. Die Teilnehmer können mit den Landtagskandidaten in direkten Kontakt kommen und mit ihnen diskutieren. Die Politiker werden für die Jugendlichen dann auch die Grillzange schwingen. Los geht es um 17 Uhr.