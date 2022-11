Griechischer Ministerpräsident weist Abhörvorwürfe zurück

Das FBI sicherte rund 100 Unterlagen mit Geheimvermerk bei der Durchsuchung von Trumps Anwesen in Florida. US-Medien berichten nun, (…)

Kann Joe Biden die zweite Hälfte seiner Amtszeit durchregieren? Die Chancen stehen nicht gut. Am 8. November entscheiden die Menschen (…)

Das Wichtigste zu den «Midterms» in den USA

Außenminister: Kritik an Katar arrogant und rassistisch

Kurz vor der Fußball-WM in Katar hält die Kritik am Turnier-Gastgeber an. Der Außenminister des Emirats verurteilt die Töne aus Europa (…)