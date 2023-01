Greuther Fürth verleiht Dudziak in die Türkei

Die SpVgg Greuther Fürth hat Offensivspieler Jeremy Dudziak (27) bis zum Saisonende an den türkischen Erstligisten Hatayspor verliehen. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, besitzen die Türken zudem eine Kaufoption für den Sommer. Dudziak lief insgesamt 33 Mal für die Fürther auf, einen Stammplatz hatte er in dieser Saison nicht. Er war im Sommer 2021 vom Hamburger SV gekommen.

«Wir wünschen Jeremy alles Gute, vor allem, dass er in einen guten Rhythmus kommt und regelmäßig spielen kann», sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Die Fürther starten am Samstag (13.00 Uhr) bei Holstein Kiel in die Rückrunde.