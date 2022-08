Greuther Fürth erwartet Push durch Hrgota

Die SpVgg Greuther Fürth hofft, dass die Vertragsverlängerung mit Kapitän Branimir Hrgota der kriselnden Mannschaft auf dem Fußballplatz viel Auftrieb verleiht. «Dass diese Nebengeräusche nicht mehr da sind, hilft sicherlich ihm und auch den anderen. Wir sind froh, dass dieses Thema vom Tisch ist», sagte Trainer Marc Schneider vor dem Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 an diesem Sonntag (13.30 Uhr).

Nach vielen Spekulationen über seine Zukunft hatte Mittelstürmer Hrgota am Donnerstag sein Arbeitspapier bei den Franken bis 2026 ausgedehnt. Schneider erwartet nun einen Push für den gesamten Kader, wie er am Freitag sagte: «Wenn wir weiter so viele gute Chancen herausarbeiten, dann sind wir überzeugt, dass wir wieder auf die Gewinnerstraße kommen.» Nach zwei Niederlagen und drei Remis steht der bislang sieglose Bundesliga-Absteiger im Tabellenkeller.

Dem Wiedersehen mit dem früheren Fürther Trainer Stefan Leitl wollte Schneider keine besondere Bedeutung beimessen. «Am Schluss heißt das Spiel Hannover gegen Fürth. Das ist kein explizites Thema gewesen in der Vorbereitung», berichtete der Schweizer. Leitl hatte die Franken im Februar 2019 übernommen und rund zwei Jahre später sensationell zum zweiten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte geführt. Zur neuen Spielzeit unterschrieb der gebürtige Münchner bei 96.