Greuther Fürth belohnt Keeper Burchert, FCA mit vier Neuen

Im letzten Bundesligaspiel von Absteiger SpVgg Greuther Fürth bekommt Torhüter Sascha Burchert eine Einsatzbelohnung. Der 32 Jahre alte Torwart steht am Samstag (15.30 Uhr) gegen den bereits geretteten FC Augsburg in der Anfangsformation der Franken. Burchert, dessen Vertrag ausläuft, war als Nummer eins in die Spielzeit gegangen. Mitte Februar hatte ihn aber der Schwede Andreas Linde abgelöst.

Betreut werden die Fürther zum Saisonfinale nicht von Stefan Leitl, der eine Corona-Infektion hat. Ihn ersetzt Assistent Andre Mijatovic. Das Trainer-Duo wechselt zur neuen Saison zu Hannover 96 in die 2. Fußball-Bundesliga.

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl verändert seine Startelf auf vier Positionen. Nach dem 0:4 bei RB Leipzig rücken Linksverteidiger Iago, Rechtsverteidiger Robert Gumny, Mittelfeldspieler Arne Maier und Stürmer André Hahn wieder in die Anfangsformation.