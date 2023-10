Greuther Fürth bangt um Flügelspieler Gießelmann

Die SpVgg Greuther Fürth bangt vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock um den Einsatz von Flügelspieler Niko Gießelmann. Trainer Alexander Zorniger war sich vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nicht sicher, ob es für den Rückkehrer reiche. Der Anfang September verpflichtete Routinier (32) leidet an Achillessehnenbeschwerden.

Definitiv ausfallen werde weiterhin Marco Meyerhöfer wegen Wadenproblemen, kündigte der Coach am Donnerstag an. Der Verteidiger musste schon in den vergangenen zwei Matches passen. Alle andere Akteure seien fit für die Partie gegen die Hanseaten, die Fürth mit einem Sieg in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga überholen will.

Zorniger erwartet «ein hochintensives Spiel gegen einen Gegner, der einen extrem physischen Stil hat», wie er sagte. Die Franken sind zwar seit drei Partien in der Meisterschaft ungeschlagen, kamen zuletzt aber nicht über ein 1:1 bei Aufsteiger Elversberg hinaus. Dafür will sich die Spielvereinigung beim Kärwa-Heimspiel vor mehr als 12.000 Zuschauern revanchieren.