Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Deutsch-Tschechische Grenzgewässerkommission tagt in Selb

Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen in Selb und Asch sollen die Zusammenarbeit zwischen den Grenzregionen fördern. Dafür wird es zwölf Wochen lang Veranstaltungen geben. Gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien gibt es auch im Bereich der Gewässer. Bis Freitag tagt die Grenzgewässerkommission in Selb. Heute werden sich die Teilnehmenden Ufersicherungen an der Röslau ansehen. Bis heute sind dort noch Rückstände von Quecksilber zu finden, die aus einer Chemischen Fabrik in Marktredwitz stammen. Am Freitag werden die Delegationsleiter die Niederschrift der 25. Sitzung des Ausschusses im Selber Rathaus unterzeichnen.