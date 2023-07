Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Bayerische und tschechische Vertreter treffen sich in Selb

Wir feiern in diesem Jahr die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen. Passend dazu ist heute auch der Beirat der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Tschechien im Porzellanikon in Selb zur ersten Jahrestagung zusammengekommen. Mit dabei war auch Europaministerin Melanie Huml in ihrer Funktion als Vorsitzende des Beirats. Sie hat noch einmal hervorgehoben, wie eng Bayern und Tschechien in den letzten Jahrzehnten zusammengewachsen sind. Es sei gemeinsamer Wirtschafts-, Kultur-, und Lebensraum im Herzen Europas entstanden. Über 60 Vertreter der bayerisch-tschechischen Beziehungen haben in Selb über Herausforderungen in der Zusammenarbeit gesprochen. Es ging zum Beispiel um das Rettungswesen, Fachkräfte und den Arbeitsmarkt.