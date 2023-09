Grenzturm Heinersgrün: Nach Sanierung Außenstelle des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth

In unserer Region gibt es noch einige Relikte, die an die ehemalige innerdeutsche Grenze erinnern. Einer davon ist der Grenzturm Heinersgrün im Vogtland, der im damaligen Todesstreifen stand. In den vergangenen Jahren wurde der Turm aufwendig saniert. Heute wurde er im Beisein von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer offiziell übergeben. Er soll fortan als Gedenkstätte an dieses Kapitel der deutschen Geschichte erinnern. Er dient als Außenstelle des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth. Er wird den Besuchern künftig für Besichtigungen offen stehen. Im Innen- und Außenbereich gibt es Informationstafeln mit Fotos, Dokumenten und Texten über die Geschichte.