Grenzturm Heinersgrün: Außensanierung fertiggestellt

Wer am ehemaligen Grenzturm in Heinersgrün im Vogtland vorbeifährt, sieht dort keinen tristen Klotz mehr. Die Außensanierung ist nämlich jetzt abgeschlossen. In den vergangenen Monaten gab es unter anderem Arbeiten am Dach. Außerdem hat der Grenzturm eine neue Eingangstür bekommen. Die Bauarbeiten haben rund 90.000 Euro gekostet. Etwa die Hälfte der Kosten übernimmt der Freistaat Sachsen. Jetzt steht die Innensanierung des Gebäudes an. Auch dafür sind Fördermittel eingeplant. Bis 2022 soll das Projekt fertig sein und in Zukunft als Gedenkort dienen.