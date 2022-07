Grenzturm Heinersgrün: Außenanlagen sollen ab dem Herbst fertig sein

Bis heute gibt es in der Euroherz-Region Relikte, die an die deutsch-deutsche Teilung erinnern. Ein Beispiel ist der Grenzturm in Heinersgrün im Vogtlandkreis. Er soll als Bildungsort erhalten bleiben. Dafür muss der Grenzturm allerdings saniert werden. Die Arbeiten gehen auch zügig voran, meldet das Landratsamt. Die Betonsanierung ist schon seit Mai abgeschlossen, und auch die Stahlbauteile sind verbaut. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Estricharbeiten. Danach können die Böden der einzelnen Etagen beschichtet werden. Problematischer gestaltet sich hingegen die Instandsetzung der Deckenplatten vom Keller- bis zum Obergeschoss. Die jahrelange Feuchtigkeit hat sie stark beschädigt. Wann die fertig sind, hängt von der Lieferzeit für die entsprechenden Bauelemente ab. Die Außenanlagen sollen dagegen schon im Frühherbst fertig sein.