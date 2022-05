Grenzpolizisten finden Kokain im Wert von einer Million

Die Polizei hat auf der Autobahn 7 bei Füssen einen Mann mit 23 Kilogramm Kokain im Kofferraum erwischt. Der Wert beträgt mehr als eine Million Euro, wie das bayerische Landeskriminalamt am Freitag in München mitteilte. Es befand sich in einem «professionellen Schmuggelversteck», das in das Auto eingebaut worden war. Die Streife der Grenzpolizei war bereits Ende April auf den Mann aufmerksam geworden. Der 42 Jahre alte Belgier habe zunächst angegeben, auf dem Weg in den Familienurlaub nach Italien zu sein. Bei der anschließenden Kontrolle seines Autos entdeckten die Beamten dann aber 21 Pakete Kokain. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.