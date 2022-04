Grenzpolizeiinspektion Selb: Waffen und Böller beschlagnahmt

Bei insgesamt drei Kontrollen hat die Grenzpolizei Selb am Montag Waffen beschlagnahmt.

Am Nachmittag hat die Behörde demnach ein Fahrzeug auf der A72 bei der Anschlussstelle Hof-Töpen angehalten. Der 46-jährige Fahrer hatte seine Versicherung nicht bezahlt. Im Handschuhfach haben die Beamten eine Schreckschusswaffe gefunden. Den nötigen Waffenschein hatte der Mann nicht. Gegen ihn lief sogar ein offener Haftbefehl.

Ebenfalls am Nachmittag haben Schleierfahnder in einem Zug nach Eger einen 39-Jöhrigen am Marktredwitzer Bahnhof kontrolliert. Bei ihm haben sie einen in Deutschland verbotenen Schlagring gefunden. Kurz vor Mitternacht haben Polizisten der Grenzpolizei dann ein weiteres Auto gestoppt. Der 21-jährige Fahrer hatte einen Teleskopschlagstock dabei und einige illegale Böller.