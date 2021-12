Grenzpolizeiinspektion Selb: Vorbereitungen für Ausbau laufen

Sie stellen Drogen sicher oder finden verbotene Waffen, die Autofahrer über die bayerisch-tschechische Grenze schmuggeln. Um das auf Dauer zu leisten, braucht die Grenzpolizeiinspektion in Selb genügend Personal. Das aktuelle Gebäude hat aber nicht genug Kapazitäten für die vielen Beamten. Der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel macht sich deshalb für einen Aus- oder Neubau stark. Gegenüber Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat er deutlich gemacht, dass jetzt dringend Vorbereitungen für die Grenzpolizeiinspektion der Zukunft getroffen werden müssten. Derzeit werden ein städtisches und ein staatliches Grundstück in Selb auf ihre Tauglichkeit überprüft. Laut Schöffel werden in Selb bald mindestens 70 Grenzpolizisten und Zivilbeschäftigte stationiert sein.