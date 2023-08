Grenzpolizeiinspektion in Selb: Innenministerium für zügige Sanierung

Der Landkreis Wunsiedel ist seit 2021 Radon-Vorsorgegebiet. Das heißt, Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, die Radonkonzentration in den Räumen zu prüfen. Dabei ist aufgefallen, dass die Grenzpolizeiinspektion Selb die Werte überschreitet. Die Beamten sind Anfang des Jahres daher in die Diensträume nach Schirnding umgezogen. Das Gebäude der GPI Selb wird momentan saniert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sich am vergangenen Wochenende den Baufortschritt angeschaut:

Zusätzlich entsteht ein neuer Garagentrakt für die Einsatzfahrzeuge. Das Innenministerium will zudem prüfen, ob eine neue Heizung und Mitarbeiterparkplätze nötig seien.