Grenzpolizei und Jahnturnhalle: Innenminister Herrmann besucht Selber Baustellen

Sie stellen Drogen sicher oder finden verbotene Waffen, die Autofahrer über die bayerisch-tschechische Grenze schmuggeln. Gemeint ist die Grenzpolizei in Selb. Das Gebäude der Grenzpolizeiinspektion wird gerade ausgebaut. Heute (SA) Mittag besucht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Baustelle in Selb. Er möchte sich die Arbeit der Grenzpolizisten in unserer Region mal vor Ort anschauen.

Danach geht’s für den Innenminister noch zur Jahnturnhalle in Selb. Hier ist er beim Baustart für den Umbau und die Erweiterung der Turnhalle dabei.