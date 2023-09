Grenzpolizei: Söder will Stellen deutlich aufstocken

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich kürzlich für eine Obergrenze bei der Aufnahme von Migranten ausgesprochen. Nicht mehr als 200.000 Menschen pro Jahr, so die Forderung. Auch der vogtländische Landrat Thomas Hennig hat kürzlich mehr Grenzkontrollen gefordert, damit weniger Geflüchtete ins Land kommen. Die bayerische Staatsregierung will dazu die Grenzpolizei aufstocken.

Bei einem Termin an der bayerisch-österreichischen Grenze hat Söder angekündigt, die Grenzpolizei auf 1.500 Stellen aufstocken zu wollen. Das soll in der nächsten Wahlperiode bis 2028 passieren. Aktuell gibt es etwas mehr als 800 Grenzpolizisten in Bayern, einige davon auch bei uns in Selb an der tschechischen Grenze. Aufgrund der hohen Zuwanderungszahlen sei der Schutz der Grenzen wichtiger denn je, so der Ministerpräsident. In den ersten acht Monaten hat die bayerische Grenzpolizei einen massiven Anstieg bei der illegalen Migration verzeichnet. Es waren 26 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der aufgedeckten Schleuserfälle ist deutlich gestiegen. Zudem hat Söder bei dem Termin einen Integrationsgipfel in Deutschland gefordert, der sehr zeitnah stattfinden müsse.