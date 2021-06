Grenzmuseum Schirnding: 15.000 Euro vom Bund

Je länger der Mauerfall, die Wende und der Fall des Eisernen Vorhangs her sind, desto mehr Zeitzeugen verschwinden und damit auch die Erinnerung. Museen wie das Grenzmuseum in Schirnding halten diese aufrecht. Dort gibt es Originalexponate aus der Zeit, als Europa in Ost und West geteilt war.

All das zu archivieren und für Besucher greifbar zu machen, bedeutet viel Arbeit, die im Grenzmuseum Schirnding aber ehrenamtlich stattfindet. Derzeit läuft der Umzug in ein leer stehendes Bauernhaus im Ortskern von Schirnding. Dafür bekommt das Grenzmuseum nun Unterstützung vom Bund: Über das Soforthilfeprogramm Heimatmuseen fließen 15.000 Euro nach Schirnding, wie der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich mitteilt. Neben der neuen Einrichtung braucht das Grenzmuseum das Geld auch für IT und Medien, die auch in der Ausstellung und bei Veranstaltungen genutzt werden sollen, so Friedrich.