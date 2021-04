Grenzlandfilmtage online: Filme ab heute von der Couch aus schauen

Es erinnert an die vielen Veranstaltungs-Absagen vom vergangenen Jahr: Auch heuer fallen einige Feste der Pandemie zum Opfer. Es gibt aber immer mehr alternative Programme. So können die Grenzlandfilmtage Selb online stattfinden. Von der Couch aus können Filmliebhaber_Innen ab heute (DO) Filme streamen. Die Vorsitzende des Vereins für grenzüberschreitende Film- und Kinokultur, Kerstin Fröber:

Zudem soll es auch eine Filmtagekneipe und Preisverleihungen online geben – um Begegnungen zumindest über das Internet möglich zu machen.

Mehr Infos gibts auch hier.