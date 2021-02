Grenzkontrollen: Thema beim EU-Online-Gipfel

Dass die Grenze zu Tschechien mal wieder zu ist, haben sich vor vielen Monaten bestimmt einige in der Euroherz-Region nicht vorstellen können. Wegen der Corona-Pandemie dürfen aktuell nur systemrelevante Pendler mit einem negativem Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, über die tschechische Grenze hier in die Region kommen. Genau solche Grenzkontrollen und -Schließungen sind heute (25.02.21) laut dpa Thema beim Online-Gipfel der EU. Deutschland hat Tschechien unter anderem zum Virusvariantengebiet erklärt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Bundesregierung deshalb in der Augsburger Allgemeinen bereits zu Verhältnismäßigkeit ermahnt.