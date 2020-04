Grenzen dicht: Bundestagsabgeordneter Friedrich fordert Lockerung für Pendler

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So hat etwa die tschechische Regierung in der Corona-Krise jüngst die Grenze zu Deutschland dicht gemacht. Grundsetzlich eine verständliche Maßnahme, denkt der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. Zusammen mit dem Bürgermeister der tschechischen Stadt As hat er nun aber in einem Schreiben an den tschechischen Innenminister darum gebeten, sie für Pendler wieder zu öffnen.

Friedrich wörtlich: „Viele hochfränkische Unternehmen sind angewiesen auf ihre fleißigen und zuverlässigen Mitarbeiter aus Tschechien. Was in den letzten 16 Jahren, seit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur EU, zusammengewachsen ist, dürfen wir jetzt nicht bedingungslos der Pandemie zum Opfer fallen lassen.“ Um der tschechischen Regierung entgegenzukommen, schlägt Friedrich eine Mundschutzpflicht für deutsche Unternehmen vor. Ziel müsse sein, gemeinsam im Interesse von Gesundheit UND Wirtschaft eine Lösung finden.