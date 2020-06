Grenze zu Tschechien schon ab Mittag wieder offen

Tschechien öffnet schon am Mittag die Grenze für deutsche Touristen – eigentlich sollte das erst morgen passieren – nun wurde der Termin vorgezogen. Zur Stunde werden auch am Grenzübergang Selb/Asch schon Poller und Sperranlagen weggeräumt. Bei der Lockerungspolitik hat Tschechien eine erstaunliche Kehrtwende hingelegt: noch Ende April hatte Präsident Milos Zeman gefordert, die seit Mitte März dichte Grenze für ein Jahr geschlossen zu halten. Bis gestern waren in Tschechien 9.441 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet – 324 Menschen sind gestorben.