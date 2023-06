Greifvogel attackiert Athleten: Experte erklärt Hintergründe

Seit Anfang der Woche ist das Fichtelgebirgsstadion in Wunsiedel gesperrt. Der Grund: Ein Rotmilan hat dort mehrere Sportler angegriffen und verletzt. Laut Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik soll der Vogel noch in dieser Woche umgesiedelt werden:

Ab kommender Woche sollte das Stadion also wieder freigegen sein. Aber wie ist das Tier überhaupt ins Fichtelgebirgsstadion gekommen?

Jemand muss den Rotmilan mit Futter angelockt haben. Davon geht zumindest Stefan Schürmann von der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Wunsiedel aus. Von allein wäre der Vogel wohl nicht ins Fichtelgebirgsstadion geflogen, weil er dort kaum Futter findet. Der Rotmilan sieht die Sportler auch gar nicht als Beute an, so Schürmann. Er möchte lediglich sein neues Revier verteidigen! Stefan Schürmann bezweifelt jedoch, dass die Umsiedlung des Tieres so leicht gehen wird. Er befürchtet: Der Rotmilan wird einfach wieder zurück nach Wunsiedel fliegen.