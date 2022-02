Green Park in Marktredwitz: Strom made im Fichtelgebirge

Durch die Ukraine-Krise werden die Energiepreise auch in Deutschland deutlich steigen. Schuld sind fehlende Gaslieferungen aus Russland. Da lohnt es sich gleich doppelt, in den Ausbau regenerativer Energien zu investieren. In Marktredwitz passiert das aktuell im Rahmen des Green Parks. Der soll auf dem Berghof-Areal entstehen. Geplant ist unter anderem eine große Photovoltaik-Anlage. Sie soll echten Fichtelgebirgs-Strom erzeugen und pro Jahr 5,5 Millionen Kilowatt-Stunden in das Stromnetz der Stadt einspeisen. Das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 1.500 Vier-Personen-Haushalten. Die Bürger können sich in Zukunft selbst an dem Projekt beteiligen und es als Finanzanlage nutzen.

(Symbolbild)