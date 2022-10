„Green Deal“: Die Sorgen der oberfränkischen Landwirte

Deutlich weniger Pflanzenschutzmittel: Das möchte die EU-Kommission. Im Rahmen des sogenannten „Green Deal“ möchte sie bis 2030 den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln halbieren. Das gefällt den oberfränkischen Landwirten gar nicht, teilt der Bayerische Bauernverband Bezirk Oberfranken aktuell mit.

Tja, die Landwirte fürchten durch weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln große Ertragseinbußen und steigende Stückkosten. Das würde zu größerer Abhängigkeit von ausländischen Lebensmitteln führen. Außerdem könnten in Schutzgebieten solche Mittel komplett verboten werden, das betrifft immerhin 3,5 Millionen Hektar an Feldern in Deutschland. Wichtig ist dem BBV Oberfranken auch, dass die EU den Green Deal mit einer Richtlinie und nicht mit einer Verordnung umsetzt. So wäre das Vorhaben keine direkte Verpflichtung für die Mitgliedstaaten.

Um ihren Standpunkt klarzumachen, haben Vertreter des BBV-Oberfranken vergangene Woche mit der EU-Parlamentsabgeordneten Monika Hohlmeier gesprochen.