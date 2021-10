Grauer BMW geklaut: Diebe schlagen in Hof zu

In Nebenstraßen ist es nachts besonders ruhig und häufig sind sie auch nicht so gut ausgeleuchtet. Diesen Umstand haben offenbar unbekannte Diebe in der vergangenen Nacht in Hof ausgenutzt. Im Biengäßchen klauten sie einen grauen 1er BMW aus einer geschlossenen, aber unversperrten Garage. Der neun Jahre alte Wagen hat einen Wert von gut 10.000 Euro.

Wer in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges im Hofer Biengäßchen beobachtet hat oder wer weiß, wo das Auto mit dem Kennzeichen HO-J 524 abgeblieben ist, der soll sich bitte bei der Kripo Hof melden.

Tel.: 09281 704-0