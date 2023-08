„Graue Wohnungsnot“: IG BAU kritisiert Mangel an Seniorenwohnungen

Unsere Gesellschaft wird immer älter und das zeigt sich auch auf dem Wohnungsmarkt. Wie die IG BAU Oberfranken mitteilt, sind in Stadt und Landkreis Hof mehr als 6.000 Haushalte auf eine Seniorenwohnung angewiesen. Das sind zum Beispiel Wohnungen ohne Treppenstufen oder mit bodengleicher Dusche. Davon gibt es aber nicht genug, kritisiert die IG BAU. Außerdem befürchtet die Gewerkschaft, dass die Altersarmut durchs Wohnen steigen wird. Die Renten sinken während die Mietkosten steigen. Deshalb werden auch in Hof künftig deutlich mehr Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, so die IG BAU weiter. Die Gewerkschaft fordert deshalb: Bund, Länder und Kommunen müssen mehr Geld in den Neubau von Seniorenwohnungen stecken. Es braucht aber auch mehr Hilfen bei der Sanierung von schon bestehenden Wohnungen.