Gratulation: Kulmbacher Fleischerei-Schüler schneiden bei Nachwuchswettbewerb „Iffa“ zweimal sehr gut ab

Bei der Internationalen Leitmesse für Fleischer in Frankfurt haben zwei Teams aus der Fachschule für Lebensmitteltechnik in Kulmbach erste Preise geholt. Es gab es einen Nachwuchswettbewerb für Fleischer und Fleischereifachverkäufer, an dem 12 Mannschaften aus Schulen aus ganz Deutschland teilgenommen haben.

Alexander Battistella, Leiter des Beruflichen Schulzentrums in Kulmbach:

Die Kulmbacher Fachschule hat zum ersten Mal an dem Wettbewerb teilgenommen und gleich Spitzenpreise abgeräumt. Zu den Gewinnern zählt auch Anina Wunderlich. Sie hat ihren Ausbildungsbetrieb in Kirchenlamitz.