Gratis Internet: Mehr als 41.000 Bayern WLAN-Hotspots

Über die BayernWLAN-Hotspots ist den Angaben nach kostenfreies Surfen ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung möglich. Auch registrieren müssen sich Nutzer nicht. Jeden Monat gebe es bis zu 12 Millionen Zugriffe auf die Hotspots, heißt es in der Mitteilung. «Die Kommunen des Landkreises haben für den Aufbau von BayernWLAN-Hotspots vom Freistaat bisher insgesamt eine Zusage über insgesamt 122.500 Euro an Projektmitteln erhalten», sagte Minister Albert Füracker (CSU) in Konnersreuth.

Mehr als 41.000 kostenlose WLAN-Hotspots gibt es mittlerweile im Freistaat. Der jüngste Standort für das BayernWLAN wurde am Samstag in der Marktgemeinde Konnersreuth (Landkreis Tirschenreuth) freigeschaltet, wie das Bayerische Finanz- und Heimatministerium mitteilte.

