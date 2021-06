Granger wertvollster Spieler der Finalserie gegen Bayern

München (dpa) – Jayson Granger von Alba Berlin ist als wertvollster Spieler MVP der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft ausgezeichnet worden. Der 31 Jahre alte Uruguayer hatte entscheidenden Anteil am Erfolg der Berliner in der Best-of-Five-Serie gegen den FC Bayern München. 29 Punkte steuerte er allen am Sonntag im vierten Finalspiel zum dritten und entscheidenden 86:79-Sieg der Berliner in München bei. Alba sicherte sich den zehnten deutschen Meister-Titel.

© dpa-infocom, dpa:210613-99-977072/3