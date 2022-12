Granerud siegt bei Tournee-Auftakt: Geiger auf Rang vier

Halvor Egner Granerud hat den Auftakt der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Der Norweger setzte sich am Donnerstag vor dem Polen Piotr Zyla und dessen Landsmann Dawid Kubacki durch. Als bester deutscher Skispringer belegte Karl Geiger den vierten Platz. Andreas Wellinger landete auf Rang sechs. Vor 25.000 begeisterten Zuschauern in der Allgäuer Arena erarbeitete sich Geiger eine unerwartet gute Ausgangspositionen für den weiteren Tournee-Verlauf. Auch Wellinger konnte mit seinem Start zufrieden sein.

Für Markus Eisenbichler gilt das nicht. Mit seinem Sprung auf nur 115 Meter schied der Dreifach-Weltmeister von Seefeld 2019 im K.o.-Duell gegen den Türken Fatih Arda Ipcioglu bereits im ersten Durchgang aus. «Die Verfassung stimmt hinten und vorne nicht», sagte Eisenbichler im ZDF. «Ich muss mal mit den Trainern reden, ob es Sinn macht, sich noch weiter zu quälen.» Aus dem deutschen Team verpasste auch Pius Paschke den Finaldurchgang. Neben Geiger und Wellinger holten auch Philipp Raimund, Stephan Leyhe und Constantin Schmid noch Weltcup-Punkte.