Donauwörth (dpa/lby) – Bei Bauarbeiten im Bahnhof Donauwörth ist in der Nacht zum Donnerstag eine Granate gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. Zuerst hatte die Deutsche Bahn getwittert, dass im Bahnhof alte Kampfmittel gefunden worden seien. Bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes seien keine Zugfahrten möglich und es käme zu Umleitungen und Verspätungen, hieß es in dem Tweet. Die Polizei gab zunächst keine weiteren Details bekannt.