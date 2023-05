Graham Nash: David Crosby wollte sich entschuldigen

Ed Sheeran gewinnt Copyright-Prozess in New York

Im Prozess hatte sich Ed Sheeran teils selbst verteidigt. Nach mehrstündigen Beratungen kam die Jury in New York zu einem einstimmigen (…)

Gitarre und Gesang bei Ed Sheerans Copyright-Prozess

Der Sänger zieht alle Register, um zu beweisen: Für «Thinking Out Loud» hat er nicht von dem Lied «Let's Get It On» abgeschrieben. Was (…)