Graffiti: Unbekannter beschmiert Hofer Altstadt

Die Stadt Hof hat schon lange Probleme mit Graffiti-Sprayern. Auch am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hofer Altstadt gesprayt. Mit einem lila Schriftzug hat er ein Einrichtungsgeschäft, die Plane der dortigen Baustelle und die Fassade von zwei Bars besprüht. Dabei ist ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Die Polizei Hof sucht Zeugen. Wer etwas verdächtiges gesehen hat, soll sich melden. Die Telefonnummer dazu findet ihr hier:

Tel.-Nr Polizei: 09281/704-0