Ihren Unmut über der Politik unterschiedlicher Parteien bringen manche Menschen nicht nur verbal, sondern auch durch Vandalismus zum Ausdruck. In Auerbach im Vogtland haben Unbekannte in der Nacht auf Montag mehrere Schriftzüge an die Fenster des Bürgerbüros der Grünen am Neumarkt gesprüht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen in dem Bereich gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.

Telefon: 0375 428 4480