Grafenmühlweiher Selb: Parkanlage mitten in der Stadt

Ein großer Spielplatz und zahlreiche Flächen zum Entspannen und für Veranstaltungen – Das alles ist in den vergangenen Monaten am Grafenmühlweiher in Selb entstanden. Die Arbeiten dort gehören zu verschiedenen Projekten, mit denen sich die Stadt bis zu den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen im kommenden Jahr aufhübschen möchte. Dabei stand unter anderem auch die Sanierung des Grafenmühlweihers selbst an. Der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Die Fertigstellung des Projekts ist bis zum Frühjahr geplant. Sollten die Arbeiten aber doch schneller vorangehen, kann sich die Stadt auch vorstellen, Teilstücke des Geländes am Grafenmühlweiher schon früher zu öffnen.