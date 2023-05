Gottschalk meckert über ESC – «Mögen uns einfach nicht»

Michael Schulte schaffte es 2018 auf den vierten Platz. Der Sänger sieht dem deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest in diesem (…)

Schulte: Lord of the Lost werden beim ESC guten Platz holen

Metal-Rockband Lord Of The Lost will beim ESC punkten

Wer sind eigentlich diese Jungs, die für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten? Darkrock-Fans sind Lord of the Lost schon (…)