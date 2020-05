Gottesdienste starten morgen wieder: In Hof analog und digital

Sieben Wochen lang hat es jetzt keine Gottesdienste in Bayern gegeben. Den aus der Sankt Michaeliskirche in Hof konnte solange jeder zumindest online verfolgen. Und das ist auch erstmal weiterhin möglich. Ab sofort sind Gottesdienste unter strengen Auflagen wieder erlaubt. In die Sankt Michaeliskirche dürfen dann nur knapp 70 Menschen kommen. Mit Mundschutz, Sicherheitsabstand und wenigen Liedern entstehe kaum ein Gemeinschaftsgefühl, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem blieben viele Menschen aus Sorge um ihre Gesundheit lieber daheim. Beim ersten öffentlichen Gottesdienst seit den Corona-Beschränkungen morgen um 9 Uhr 30 ist neben Dekan Günter Saalfrank auch Regionalbischöfin Dorothea Greiner dabei.

