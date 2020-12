Gottesdienste in der Region: Hier müsst ihr euch noch anmelden

Weihnachten müssen wir in diesem Jahr anders feiern. Auch der Gottesdienst an Heilig Abend läuft diesmal etwas anders ab. An vielen Orten in der Region, müsst ihr euch dafür anmelden. Morgen am vierten Advent laufen in einigen Kirchengemeinden die Fristen bereits aus. Der Hofer Dekan Günther Saalfrank betont, dass bei allen Gottesdiensten klare Sicherheitsregeln und Schutzkonzepte gelten. Die Dreieinigkeitskirche hat alle Gottesdienste bis Ende des Lockdowns abgesagt.

In Selb gibt es zwei Gottesdienste am Heiligen Abend und die Christ-Mette am späteren Abend, sie endet aber natürlich rechtzeitig vor Beginn der Ausgangssperre. Außerdem gehen viele Kirchen mit ihren Gottesdiensten nach draußen.

In Marktleuthen wird der Pfarrer auf einem Anhänger mit Krippe und Christbaum durch den Ort gezogen. An drei Stationen gibt es einen Gottesdienst mit Krippenspiel.

In Schauenstein werden auf einem Stationenweg neun verschiedene Andachten angeboten.

