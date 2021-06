München (dpa/lby) – Gottesdienstbesucher in Bayern dürfen ab kommender Woche wieder singen. In der Kirche müssen sie allerdings weiter Masken tragen, wie die Staatskanzlei am Freitag nach der Kabinettssitzung mitteilte. Nur bei Freiluftgottesdiensten müssen keine Masken getragen werden.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-862241/2