Gottesdienst zu Weihnachten: Dieses Jahr mit Eintrittskarten

Normalerweise kennen wir das von Konzerten oder Theatervorstellungen – am Einlass reist jemand die Eintrittskarte ein und dann können wir in den Saal gehen. In Corona-Zeiten gibt es das heuer an anderer Stelle: Wer in der Hofer St. Michaeliskirche die Christvesper am Heiligen Abend besuchen möchte, braucht ein Ticket. In diesem Jahr wird der Gottesdienst zu drei verschiedenen Uhrzeiten gefeiert: Um 16, um 17 h 30 und um 19 Uhr. Jeweils 200 Personen dürfen rein. Karten für die Feiern gibt es an den ersten drei Adventssonntagen nach dem Gottesdienst in der St. Michaeliskirche. Am zweiten und dritten Adventswochenende bekommt ihr sie außerdem am Samstag. Pro Familie gibts maximal vier Karten.