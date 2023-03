Gottesburgen und Dome: Vortrag über Kirchenbau in der Hofer Christuskirche

Zwischen den beiden Weltkriegen sind auch bei uns in Oberfranken viele Kirchen und Gotteshäuser entstanden. Wer sich für deren Geschichte interessiert, kann am Abend einen Vortrag in der Hofer Christuskirche besuchen. Referent Robert Schäfer wird ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal verschiedene Beispiele aus dieser Zeit vorstellen. Er beginnt bei den Bauten der frühen 1920er Jahre und endet bei den meist wenig beachteten Gotteshäusern aus der NS-Zeit. Der Eintritt ist frei.