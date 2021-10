GORILLAs in Schwarzenbach/Saale: Sport und Ernährungstipps für Schüler

Im Schullalltag kommt Bewegung oft zu kurz. Zuhause sitzen Schüler dann oft auch lieber vor dem Computer oder dem Smartphone als Sport zu machen. Das Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm GORILLA will das ändern und tourt deshalb durch Bayerns Schulen. Heute (MO) machen die Verantwortlichen Halt an der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Schwarzenbach/Saale. Die Schüler erwarten Ernährungstipps und Freestyle-Sport. Das Angebot reicht vom Skateboarden, über Breakdance bis hin zum Fußball. Am Nachmittag können die Kids ihre eigenen Smoothies mixen. Ziel der Aktion ist es, den Kindern einen gesünderen Lebensstil aufzuzeigen, der ihnen vielleicht im eigenen Elternhaus gar nicht so vorgelebt wird.