Golfturnier: Startgeld geht an Mutter-Kind-Gruppen der Diakonie Hochfranken

Golfer konnten ihr Können beweisen und gleichzeitig noch etwas für den guten Zweck tun. Beim Turnier „Expert Golf Trophy“ sind am vergangenen Wochenende 3.000 Euro zusammengekommen. Die Firma Expert Jakob spendet das Startgeld traditionell an eine soziale Einrichtung. Dieses Mal geht es an die Mutter-Kind-Gruppen der Diakonie Hochfranken. In diesen Gruppen werden junge Bewohnerinnen innerhalb eines festgelegten Zeitraums auf ein eigenständiges Leben mit ihrem Kind vorbereitet.

Das könnte Sie auch interessieren

Nach einem halben Jahr Krieg: Versammlung von ukrainischen Geflüchteten in Hof

Genau ein halbes Jahr ist es her, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Der Krieg in der Ukraine hat weltweit Auswirkungen. (…)

Nach verheerenden Waldbränden: Sächsisches Kabinett führt Expertenkommission ein

Der Sommer 2022 war der sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor etwa 70 Jahren. Das hat die Sommerbilanz des Deutschen (…)

Ver.di fordert Energiesparmaßnahmen durch Verbot von verkaufsoffene Sonntage

Die Sorge vor einem Energieengpass lässt die Preise in die Höhe schießen. Der Bund hat kürzlich Energiesparmaßnahmen gebilligt. Auch (…)

Glückspilz: Lottospieler aus dem Raum Hof gewinnt 100.000 Euro

Über hohe Gasrechnungen im Winter muss sich ein Lottospieler aus dem Landkreis Hof jetzt erstmal keine Sorgen mehr machen: Wie Lotto (…)

Führerscheinstelle in Schleiz: Kürze Öffnungszeiten wegen Personalmangel

In der Gastronomie und an den Flughäfen fehlt es an Personal, das haben wir vor allem in diesem Sommer gesehen. Aber auch andere (…)

Nach Beißattacke in Schwarzenbach/Wald: PETA fordert Hundeführerschein

Eine 66-Jährige geht am Wochenende mit ihrem Hund in Schwarzenbach am Wald Gassi. Plötzlich rennen drei Hunde auf sie zu, beißen erst (…)