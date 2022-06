Golfer Zalatoris und Fitzpatrick vor Finaltag an der Spitze

Die Jungstars Will Zalatoris (25) aus den USA und Matthew Fitzpatrick (27) aus England haben vor dem Finale der 122. US Open in Brookline die größten Chancen auf ihren ersten Sieg bei einem Major-Turnier.

Die beiden Golfprofis kamen am dritten Tag am besten mit den schwierigen Platzverhältnissen im Country Club außerhalb von Boston zurecht. Mit jeweils 206 Schlägen haben Zalatoris und Fitzpatrick einen Schlag Vorsprung auf den Titelverteidiger Jon Rahm (207) aus Spanien. Der Weltranglisten-Erste und Masters-Sieger Scottie Scheffler (208) aus den USA und Nordirlands Golfstar Rory McIlroy (209) halten aber noch Anschluss an die Spitze.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich eine 61 gespielt habe », sagte Zalatoris nach seiner 67er-Runde. «Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, konnte ich ihn ausbügeln oder etwas Wunderbares vollbringen.» Der starke Wind sowie das hohe, dichte Gras abseits der Spielbahnen und die pfeilschnellen Grüns des schwierigen Par-70-Kurses ließen selbst einige der besten Spieler der Welt verzweifeln. Der zweimalige Major-Sieger Collin Morikawa aus den USA, der das Feld nach zwei Runden angeführt hatte, benötigte am Samstag (Ortszeit) 77 Schläge und fiel auf den geteilten 17. Rang zurück.

Die beiden deutschen Golfer Yannik Paul und Marcel Schneider waren bei ihrem ersten Auftritt bei einem Major-Turnier bereits nach zwei Runden klar am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.