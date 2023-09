Goldener Hofer Wärschtlamo: Preis geht an Reinhard Grüner

In dieser Woche haben die Hofer den 152. Geburtstag des Wärschtlamos gefeiert. Bei der Veranstaltung verleiht Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla traditionell auch den Goldenen Hofer Wärschtlamo. Der geht immer an Personen, die sich um das Genusshandwerk in Hof verdient gemacht haben. Dieses Jahr durfte sich Reinhard Grüner über die Auszeichnung freuen. Gemeinsam mit seiner Familie hat er jahrzehntelang die Sommergaststätte am Untreusee geleitet und die Hofer unter anderem mit Bier und Pommes versorgt. Mit über 70 Jahren hat sich Reinhard Grüner dieses Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Die Sommergaststätte heißt seitdem Wertschaft und wird von den fränkischen Volksfestwirten geführt.