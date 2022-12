Golden Globes: Filme der Internationalen Hofer Filmtage nominiert

Die Internationalen Hofer Filmtage sind das zweitwichtigste Filmfestival in Deutschland. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Filme, die hier laufen, zum Teil auch für hochkarätige Filmpreise nominiert werden. Dieses Mal gibt es gleich drei Golden Globe Nominierungen für zwei Filme, die ihre Deutschland-Premiere in Hof gefeiert haben. Nominiert sind Ralph Fiennes und Anya Taylor-Joy für ihre Darbietungen in „The Menu“ und Olivia Colman für ihre schauspielerische Leistung in „Empire of Light“.