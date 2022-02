Gold im Wert von mehreren tausend Euro: Betrüger sahnen in Bad Steben ab

Obwohl Polizei und Medien ständig vor ihnen warnen, haben Telefonbetrüger trotzdem regelmäßig Erfolg mit ihrer Masche. In Bad Steben haben Betrüger gestern Gold im Wert von mehreren tausend Euro ergattert. Sie gaukelten einer Seniorin am Telefon vor, dass ihre Tochter in einen schweren Unfall verwickelt war. Damit sie nicht ins Gefängnis muss, müsse die Frau die Kaution bezahlen. Weil sie eingeschüchtert war, hat die Seniorin den Betrügern schließlich das Gold übergeben. Damit wollten sich die Betrüger aber noch nicht zufrieden geben. Die Frau sollte zusätzlich Bargeld von ihrer Hausbank holen. Die Bank hatte glücklicherweise zu. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die die Übergabe im Bereich des Mittelweges / der Reußischen Straße oder verdächtige Personen/Fahrzeuge im Marktbereich Bad Steben beobachtet haben.

Der Goldabholer wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 – 60 Jahre alt

stämmige, leicht untersetzte

Statur

rundliches Gesicht

Halbglatze mit grauen Haaren

bekleidet mit einer dunklen Jacke und

dunklen Hose

Kripo Hof: Tel.-Nr. 09281/704-0