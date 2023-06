Goetheplatz in Selb: In einer Woche soll der Verkehr wieder rollen

Selb feiert heute Abend am neuen Kreisverkehr am Goetheplatz eine Kreiselsause. Als Entgegenkommen für die Gastronomen, die während der einjährigen Bauzeit zurückstecken mussten. Es gibt Essen, Getränke und Live-Musik.

Wie Oberbürgermeister Uli Pötzsch auf Nachfrage bestätigt, wird der neue Kreisverkehr tatsächlich vor dem Wiesenfeststart kommende Woche fertig. Er rechnet damit, dass am Donnerstag (06.07.) wieder Verkehr über den Goetheplatz rollen kann. Bis dahin gilt der Bereich noch als Baustelle und es sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Ein eigebrochener Stollen hatte die Arbeiten am Kreisverkehr erschwert und für Verzögerungen gesorgt.